"Conte ha già firmato con il Napoli", la clamorosa rivelazione dell'agente Mezi

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Serxhio Mezi, agente Fifa, che ha rivelato una clamorosa indiscrezione davvero tutta da confermare: “Da quello che so, Antonio Conte ha già firmato per il Napoli di De Laurentiis. È inutile che ci parlano di Vincenzo Italiano. Conte sarà il prossimo tecnico del Napoli. È anche per questo che parlo di rivoluzione della rosa. Conosciamo De Laurentiis e conosciamo anche i tifosi, che non vorrebbero ripetere le difficoltà odierne.

L’obiettivo è tornare a vincere il campionato il prossimo anno. Conte aveva rifiutato un’offerta da un club arabo a gennaio. Parliamo di 27 milioni di euro. Antonio aveva rifiutato perché aveva preso accordi con il Napoli. Sono contento, il tecnico leccese è quel che serve all’ambiente napoletano”