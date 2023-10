Conte: "Ho detto no all'Arabia. E l'addio alla Juventus è quello di cui più mi pento"

Le piacerebbe allenare Napoli o Roma? Questa una delle domande poste da Francesca Fagnani - conduttrice del programma Rai "Belve" - ad Antonio Conte

Le piacerebbe allenare Napoli o Roma? Questa una delle domande poste da Francesca Fagnani - conduttrice del programma Rai "Belve" - ad Antonio Conte, che torna dunque a parlare dopo le dichiarazioni rilasciate recentemente al Festival di Trento: "Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono - ha risposto Conte -. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza".

Tra le anticipazioni della puntata di "Belve", che andrà in onda domani sera, c'è anche una rivelazione sull’addio più sofferto: "Quello di cui mi sono più pentito - dice Conte - è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi... Decisi di andar via".

Il calcio arabo, Mancini e Mourinho. "Non voglio entrare nella sua vicenda ma le posso dire che stando ai giornali l’Arabia avrebbe fatto un’offerta a Mancini come ad altri e mi ci metto anche io". Conte confessa: "Io ho rifiutato". A Mourinho una volta l’ex tecnico della Nazionale disse in tono minaccioso: "Vediamoci nel mio ufficio", Fagnani gliene chiede conto. E lui: "Io vengo dalla strada, non se lo dimentichi mai".