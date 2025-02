Conte, l'ex vice: "Ok col 3-5-2, ma la coperta è corta. Darei più spazio a un azzurro"

"Il 3-5-2 del Napoli con la Lazio non mi è affatto dispiaciuto, perché il Napoli a mio avviso ha giocato una buona gara, anche se è arrivato alla fine un po' male visti la mancanza di cambi determinanti". Parla così Angelo Alessio - l'ex allenatore in seconda di Antonio Conte - a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "E tale questione è riconducibile alla mancanza di qualche giocatore in più che non si è riusciti a prendere, date le difficoltà, sul mercato di gennaio. Proseguire con il 3-5-2 con Raspadori si può fare, ed anzi è positivo per il nazionale, visto che è stato il migliore del Napoli.

Per questi motivi si può riproporre in futuro. Per tornare a fare questo modulo comunque non basta una settimana per ritrovare i meccanismi giusti. I movimenti rispetto al 4-3-3 sono diversi. E questa è stata la difficoltà che ha trovato Conte. In questo momento il Napoli ha messo in fila tre pareggi perché ci sono un po' di assenze e un po' di difficoltà, in due casi subendone due solo due negli ultimi minuti.

Serve restare calmi e tirare fuori il meglio dai giocatori che si hanno, visto che in panchina c'è poco e la coperta è corta. Nell'anno dello scudetto, ad esempio, c'erano le coppie Politano/Lozano e Kvaratskhelia/Elmas, un po' di differenza c'è. Forse l'unico che potrebbe avere più spazio è Ngonge che va motivato facendolo sentire più al centro del progetto, magari ora si sente un po' in disparte. Billing? L'ho visto in Premier, ci vuole un po' di adattamento in serie A e un po' di conoscenza del sistema di gioco. Potrà far valere il suo valore ma occorre un po' di tempo. Tuttavia credo che sia nei pensieri di Conte per farlo giocare a breve".