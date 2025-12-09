Conte: "La Serie A si è europeizzata, ma c'è distanza di rose con altri top campionati"

vedi letture

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Napoli, e tra i vari temi ha parlato anche della differenza tra giocare in Champions League ed in Serie A: "Il campionato italiano s'è molto europeizzato secondo me, la distanza per me è a livello di rose. In Premier, Liga, Bundes, Liga ci sono squadre che vantano rose importantissime e quello sarà difficile da pareggiare anche in futuro. Tatticamente invece siamo cresciuti molto e dovremo essere sempre un passo in avanti, modernizzandoci, prendendoci anche un po' di sana follia come quelle gare che finiscono 5-4, 4-3, si attacca e si difende. In Italia a livello tattico abbiamo insegnato tante cose".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.