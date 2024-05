Conte, lo storico vice: “Ha sempre preso squadre in crisi! Ci saranno novità tattiche”

Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X

Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X: "La voglia di tornare in panchina di Antonio è tanta. Si è aggiornato e ha fatto un grande lavoro durante l’inverno per migliorarsi e farsi trovare pronto. Magari nella prossima avventura ci saranno novità tattiche: il mister ha lavorato tanto su questo. Porterà più modernità e imprevedibilità al suo gioco.

A Conte vengono messe tante etichette dall’esterno che fanno ridere. Antonio è come tutti gli altri tecnici: sceglie progetti ambiziosi ma ha sempre preso squadre che venivano da momenti negativi. Non è vero che Leao non fu preso all’Inter per colpa di Conte. Ridicolo tirare fuori la questione a distanza di tanti anni. Era in alternativa a Lukaku che era più pronto in quel momento. Nessuno ha mai scartato Leao da parte nostra…”.