Conte, lo storico vice: "Vi svelo uno dei suoi principali segreti"

Angelo Alessio, storico ex vice di Antonio Conte, ha parlato del tecnico del Napoli in un'intervista concessa a Il Mattino: "Il suo segreto? Non c’è, o forse sì: idee chiare, preparare al meglio le partite, non lasciarsi andare troppo in festeggiamenti dopo una vittoria. Bisogna subito pensare alla prossima. E farlo capire ai calciatori è importante. Aveva studiato bene il Napoli prima di accettare, sapeva già tutto della squadra e dei rinforzi necessari".

Su quanto questo Napoli sia diverso da quello dello scudetto, Alessio dice: "Ci sono tre grandi novità: Buongiorno, McTominay e Lukaku. Resta una squadra forte, di livello assoluto. Oggi difficile da affrontare per tutti. Il Napoli doveva stare lì". Sull'ambiente: "È uno dei fattori su cui Antonio punta. Sapeva bene che a Napoli, se le cose vanno bene, hai una spinta in più che può fare la differenza".