Conte onesto: “Mercato è relativo, puoi prenderne anche 4 ma ci siamo sciolti come neve nelle difficoltà!”

vedi letture

"Il problema è diverso, va risolto a monte e non è facile".

Nel corso dell'intervista a Sky dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Verona, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha risposto ad una domanda sul mercato azzurro: "Al di là del discorso del mercato, quello che è preoccupante è vedere un pochettino il secondo tempo, alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve al sole.

Dal mercato ne possono arrivare 1, 2, 3, 4, quanti ne vuole prendere la società, questo è relativo. Il problema è diverso, va risolto a monte e non è facile. Ho l'esperienza giusta per dire alcune cose. Non apro la bocca per dare fiato alle trombe".