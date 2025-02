Conte spinge il Napoli: “Fiducia! Lazio forte, ma noi siamo tosti e pronti a tutto!”

Nel corso della conferenza stampa di oggi, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato della sfida di domani all'Olimpico contro la Lazio: "Ci ha battuto due volte una squadra forte, quarta, passata in Europa League dalla porta principale. Lo dissi quando la affrontammo, è costruita bene, una rosa forte, sta confermando quanto di buono avevano fatto vedere nelle due gare con noi. Domani è un'altra partita, andiamo ad affrontarla con le nostre armi, i nostri mezzi, avendola preparata come sempre nella giusta maniera. Fiducia nei nostri mezzi, sapendo che è forte e siamo in trasferta, ma come fatto con altre lo faremo anche domani.

E' una squadra forte, l'ho detto, si sono confermati. Non è una meteora, una sconfitta figlia di una giornata storta nostra o super loro, ma hanno confermato che sono forti e hanno tenuto quello standard quindi sarà tosta, difficile, un campo notoriamente difficile per tanti aspetti, ma anche noi abbiamo dimostrato di essere tosti in ogni situazione, con o senza qualcuno, chi ci ha affrontato ha sempre capito che siamo tosti, pronti a tutto".