Conte su Lukaku: "È già un bene averlo in spogliatoio! Sul rientro in campo..."

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio interno contro il Como, e tra i vari argomenti l'allenatore del Napoli si è soffermato su Romelu Lukaku, tornato oggi per la prima volta allo Stadio Maradona (in tribuna) dopo il grave infortunio rimediato ad agosto. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Quando torna in campo Lukaku? Non lo so, dovete chiederlo ai medici non a me. Lui sta cercando di lavorare e di assorbire questo infortunio grave che ha avuto ad inizio agosto. La sua presenza a prescindere fa sempre bene al gruppo, il fatto di rivivere di nuovo lo spogliatoio è una cosa buona per lui e per il gruppo. È un ragazzo serio ed a posto, il gruppo ha bisogno anche della sua leadership. Siamo contenti di averlo rivisto, saremo ancora più contenti quando ci potrà aiutare in campo".