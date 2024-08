Conte su Lukaku: "E' unico, ha fisicità ma non è lento e fa male anche negli spazi"

Romelu Lukaku è ufficialmente del Napoli. L'annuncio è arrivato proprio in chiusura della conferenza stampa di Antonio Conte che inizialmente ha glissato, dichiarando di attendere l'annuncio prima di parlare di giocatore, per poi rispondere successivamente elencando tutte le qualità del centravanti belga.

Lukaku?

"Io sto aspettando l'annuncio ufficiale (ride, ndr), prima di parlare di un giocatore, come successo in passato, aspetto l'annuncio ufficiale".

E' arrivata l'ufficialità di Lukaku. Lo aggiungerà col Parma? Come cambia il suo Napoli con lui?

"Mi auguro di averlo a disposizione oggi e domani, anche dopo domani perché al mattino ci alleniamo per farlo entrare in sintonia col resto della squadra. Verrà con noi senza cose particolari. Di Romelu cosa posso dire, è un centravanti atipico, quando l'ho avuto... di solito quelli grossi solitamente sono anche lenti o li utilizzi in area come boa ma non hanno grande gamba per sfruttare il campo. Romelu l'ho sempre definito uno di football americano: sono 1.90 ma velocissimi. Lui è un giocatore potente, noi abbiamo bisogno sia di uno che tenga botta, ci faccia salire, trovi combinazioni, al tempo stesso avere un calciatore che attacchi gli spazi e faccia male. Perciò lo considero un po' unico, detto questo è un ragazzo perbene, ci metto le mani nel fuoco io per lui, e sa la responsabilità che ha nei miei confronti che del Napoli e dei tifosi. Ma è un bravo ragazzo. Non dimentichiamo però Giovanni e Jack che ha anche due ruoli. Ora sono molto più tranquillo e contento".