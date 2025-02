Conte sui recuperi di Politano e Simeone: “Voglio citare anche Raspa, Ngonge e Marin!”

vedi letture

Le immagini di Politano e Simeone che recuperano palla a fine partita con la Juventus hanno fatto il giro del web. Ne ha parlato anche Antonio Conte, rispondendo a precisa domanda, in conferenza stampa: "Tutto può incidere, vedere uno come Simeone che mette a rischio la propria faccia o Matteo che non molla l'ossa all'82' ed esulta, ma pure Ngonge che entra per 4 minuti e ha l'approccio giusto, senza contare Gilmour o altri che non hanno avuto spazio in panchina come Raspadori o Marin, sono tutte cose positive.

I ragazzi stanno crescendo come mentalità e pensano col noi e non con l'io. Io ho fatto il calciatore, è normale che sei un po' egoista, guardare alla tua prestazione. Loro hanno davvero capito che si cresce tutti insieme, nella stessa direzione, queste soddisfazioni per l'attaccamento ed il senso d'appartenenza che lo si vede sempre meno nel calcio moderno, sono valori da far crescere e sviluppare al di là di chi va e chi entra".