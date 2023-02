Corbo: "30mila euro per statua Maradona? Li avrei investiti in altro modo"

Antonio Corbo, editorialista de 'La Repubblica', è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Antonio Corbo , editorialista de 'La Repubblica', è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Napoli sarà all'altezza del Napoli? Questa è una mia preoccupazione. La città non deve sprecare l'occasione dello scudetto che è una finestra aperta sull'Italia e sull'Europa. Lo scudetto richiama turisti, attenzione e spalanca le prime pagine dei giornali. Mi auguro ci sia una festa adeguata, spero sia drenato il folklore che ha un aspetto positivo evitando certi eccessi.

Alcune espressioni mi piacciono molto, mi riferisco ai cartonati apparsi ai Quartieri Spagnoli ma anche alla torta di Osimhen. E' lo stesso discorso del Murale di Maradona, è un momento di buon livello culturale rendere omaggio ad una figura come quella di Maradona. La statua? Quando un Sindaco insiste nell'ortodossia della legalità, è giusto fare così, ci sono tanti perché su quella statua che ancora non sono stati chiariti. C'è anche un'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. Darei un consiglio a chi ha investito 30mila euro per la realizzazione dell'opera: li avrei spesi nei campetti di periferia per far divertire i ragazzini che sognano di essere come Maradona".