Corbo: "ADL venderebbe pure Osimhen agli arabi, ma c'è un problema"

Antonio Corbo, firma di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte.

Antonio Corbo, firma di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte per dire la sua sul mercato del Napoli e, in particolare sul futuro di Osimhen: "Tanti soldi offerti ai giocatori e non alla società: in questo modo stanno operando in Arabia, scombussolando il mercato europee. Il Napoli lo venderebbe venderebbe pure, Osimhen agli arabi, ma il problema è che i sauditi offrono al calciatore più di quanto potesse immaginare e propongono alla società, invece, meno di quanto chiesto da De Laurentiis. Il vero problema è questo.

Così facendo, gli arabi falsano tutto. Stanno facendo un'opera di 'hunting', andando a caccia diretta di giocatori e cercando di convincerli a trasferirsi a prescindere da ciò che pensino le loro squadre di appartenenza".