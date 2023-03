Corbo applaude ADL: “Oggi è il grande presidente che i tifosi invocavano”

L’editorialista di Repubblica Antonio Corbo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

L’editorialista di Repubblica Antonio Corbo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “La sconfitta del Napoli con la Lazio? E’ stata una partita persa come strategia, e nelle ultime ore Spalletti, in maniera intelligente, cerca una terapia lenitiva, rimuovendo il ricordo della sconfitta, parlando d’altro. Il Napoli secondo me ha perso nettamente, più dell’1-0 finale, è stato ingabbiato, bloccato Lobotka, fermati Kvaratskhelia e Lozano sulle fasce e a centrocampo c’è stata una superiorità numerica senza riuscire a trovare una adeguata contromisura.