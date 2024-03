Corbo consiglia Calzona: "Non accettare l'eventuale conferma: è una cortesia fatta al Napoli"

"Calzona ha dimostrato di essere un professionista serio ed un uomo composto".

Antonio Corbo, editoralista di Repubblica è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Perché il Giudice Sportivo non ha preso provvedimenti ed ha chiesto un supplemento di indagine alla Procura Federale? Basterebbe prendere le dichiarazioni dei diretti interessati... E' tutto semplice: si raccoglie la versione di entrambi, si va dal giudice e lui decide. Tutte queste cose sono interlocutorie, si sta perdendo tempo. Purtroppo per Acerbi, Juan Jesus è di colore: se 'negro' lo dice a me, è solo un insulto, per come lo intende lui; se invece coincide col colore della pelle, siamo nella fattispecie di un episodio di razzismo. I calciatori perdono molto tempo a guardare i social: magari leggessero un po' un libro o andassero a scuola per evolvere... Dire a qualcuno 'negro' e non ritenersi razzista fa capire la vacuità intellettuale dei calciatori di oggi. Quante giornate dovrebbe avere Acerbi, in linea teorica? Almeno sei.

Il Napoli, dopo il pari con l’Inter, ha mostrato dei progressi acquisiti attraverso un lavoro serio, una gestione tranquilla e consapevole. Si vede la preparazione, è un Napoli che nelle piccole cose sembra rinato.

Italiano potrebbe essere il prossimo coach degli azzurri? E' un tipo molto animoso e velleitario, però non sa preparare bene la fase difensiva, come dimostrano i fatti. e dovessi dare un consiglio a Calzona, gli direi di non accettare l'eventuale conferma: è una cortesia che ha fatto al Napoli, ad Hamsik e al suo passato, ma può andare avanti da solo e c'è da capire quale sia il progetto del Napoli. Accettare la conferma significa che De Laurentiis non ha un progetto chiaro, ma ancora minimalista. Calzona ha dimostrato di essere un professionista serio ed un uomo composto. Dopo questa esperienza, può trovare primissime squadre di Serie B o altre nazionali. La conferma sembra precoce, bisogna capire cosa il Napoli voglia fare e quanto De Laurentiis voglia investire”.