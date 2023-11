Corbo critico: “ADL vale tra il 2,5 ed il 3,5 come tattico e uomo di sport”

Antonio Corbo, prima firma La Repubblica, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, prima firma La Repubblica, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quelli che criticano l’operato dei giornalisti non sanno niente di giornalismo e ragionano poco. I giornali hanno raccontato bene, che Tudor era in pole position. Poi le cose sono cambiate e De Laurentiis ha scelto Mazzarri. E’ stata fatta una cronaca fedele e giudiziosa. Questi tifosi che criticano sono gli stessi che pretendono notizie certe anche se false.

De Laurentiis, come presidente ed amministratore, vale dieci con lode, ma come tattico e tecnico ed uomo di sport ha dimostrato di valere tra il 2,5 ed il 3,5. Lui non deve parlare di tattica, lui sa fare i conti, ma di calcio sa pochissimo e ciò che sa è sbagliato, alla luce di ciò che ha fatto nel post scudetto. Il traghettatore va bene se, da domani in poi, De Laurentiis si concentrerà su quello che sarà l’allenatore del futuro. Il Napoli ha bisogno di un super manager. Quando un’azienda è in difficoltà il padrone deve lasciare spazio a chi è freddo, distante e non condizionato dalle emozioni vissute fino a questo momento”.