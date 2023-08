Corbo: "Di Lorenzo maestoso, ricorda a Garcia il miglior Maicon della sua Roma"

"Cajuste va in un settore nevralgico: la catena di destra".

Il giornalista Antonio Corbo commenta nel suo editoriale su Repubblica la vittoria del Napoli contro il Frosinone all'esordio in campionato: "Per Garcia ha parlato il campo. Vince tra molte difficoltà senza prostrare affanno. Deve reinventare la squadra, gli manca Kvara, Anguissa merita prudenza nel rientro e attende la ripresa. La formazione scriteriata letta e sentita ieri e venerdì per fortuna non è quella che Garcia aveva in mente.

Era autolesionismo puro, sbilanciata all'attacco e senza marcatori, possibile? Crea una squadra di fortuna ma sensata. Tira fuori Jens Cajuste, 24 anni, un esuberante svedese di colore, che pur sbaglia i tempi ma dà un minimo di consistenza e vivacità, dove il Frosinone riparte. Cajuste va in un settore nevralgico: la catena di destra. Che comincia con Di Lorenzo, maestoso nella sua razionale potenza, un destro che ricorda forse a Garcia il miglior Maicon della sua Roma".