Corbo: "Garcia in imbarazzo, è un prof che fa lezione col preside in classe"

In un corsivo su Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha affrontato la situazione legata al futuro di Garcia e alla vicinanza di ADL a tecnico e squadra

In un corsivo su Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha affrontato la situazione legata al futuro di Garcia e alla vicinanza di ADL a tecnico e squadra: "Aurelio De Laurentiis si è autoconvocato. In ritiro con il Napoli. Anche questo è un segnale di allarme, come nel meteo. Giallo tendente al rosso. Perché la partita più facile dell’anno osservando la classifica lascia un solo risultato, come ammette Garcia. E rischia di essere la più viscida per una squadra già scivolata nella sua zona rossa.

Puntuale riappare De Laurentiis. C’è il suo intervento anche stavolta. Che sia un intervallo scabroso come quello con il Milan in vantaggio di 2-0 per organizzare una rimonta urgente, che siano da rimettere in ordine i pensieri e le gerarchie dopo la plateale insofferenza di giocatori per le sostituzioni. Eccolo, c’è sempre, è dato ormai un ruolo inedito nel calcio. Dirigente di sostegno. Si può immaginare l’imbarazzo di Garcia, come un professore di liceo costretto a far lezione con il preside fermo in classe. Quando i risultati sono negativi, e il quinto posto lo è per un Napoli fresco di scudetto con 16 punti di vantaggio, chissà quante volte viene alla mente un dubbio come un trapano. Ci sto o me ne vado, dignità o contratto?".