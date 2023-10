Corbo: “Garcia non ha preparato la gara col Milan! Spalletti il migliore mai passato a Napoli”

Il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Purtroppo il calcio ha un problema: è senza memoria. Quando giudichiamo ci basiamo solo sull'ultima emozione. Ma il discorso va fatto a priori partendo dall'inizio, come per questa stagione. In estate il presidente ha scelto prima i calciatori, poi l'allenatore e poi il direttore sportivo. Ma in realtà andava fatto il contrario.

Il primo tempo del Napoli dimostra che non è stata preparata la partita. Non si sono studiate le linee di passaggio e non aveva predisposto nulla per far fronte alle idee dei rossoneri. Nella fase difensiva non c’era organizzazione su quelle che erano le trame offensive del Milan, Spalletti non era simpatico ma è stato uno dei migliori allenatori mai passati per Napoli”.