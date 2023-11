Corbo: "Garcia perde anche quando vince. Oggi criticare il Napoli è una moda"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica.

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica: "Nel calcio italiano ci sono pochi esempi di allenatore commissariato dal presidente, in genere li esonerano e basta. Anche la coesistenza di Pioli con Ibrahimovic mi è sembrato un brutto gesto, non fa altro che sminuirlo.

Garcia? L’ho giudicato positivo quando è stato resiliente alla logica di proseguire il cammino del Napoli. In questo caso, però, c’è da dire che la partita di domani sera è importante per vedere come gioca, non se vince o meno. In più, vorrei capire se ha ripreso serenamente il suo cammino, Napoli ha interesse a liberare il suo allenatore: se ha tutto per proseguire da solo, senza un presidente di sostegno, allora si vada avanti. Altrimenti proseguire con questo equivoco – perché tale sembra – dà l’idea di un allenatore assistito. Bisogna capire se comanda lui o no, se è indipendente o no, se è timoroso o spavaldo. Il Napoli deve fare di tutto per far sembrare Garcia indipendente, ma tutto ciò che succede fa capire che è il contrario: questo lo rende nervoso e spiega certe sue reazioni ingiustificate. Da quando allenava a Roma sono passati 10 anni, adesso è in fase calante, anche da un punto di vista anagrafico; quindi, farei attenzione ai giudizi che venivano dati all’epoca. Sicuramente è un trauma uscire sconfitti da un mondo calcistico fatto di denaro ed effimero, quello arabo.

Napoli tra le prime 4 o da scudetto? Di Lorenzo è un giocatore maturo, intelligente e responsabile. Da una parte vede un campionato mediocre, dall’altro vede il Napoli con delle risorse: la verità è che il Napoli ha 7 punti in meno ed il recupero è possibile se si ritrova serenità.

Salernitana-Napoli? Sto dalla parte di chi ha apprezzato questa prestazione. La Salernitana è in condizioni di grande difficoltà, ma ha fatto una partita dignitosa, con qualche errore tecnico. I giudizi sulle squadre, spesso, seguono le tendenze: oggi è una moda criticare il Napoli. Il destino di Garcia non è da invidiare: è un allenatore che perde anche quando vince. Innanzitutto, si sta portando avanti questa maschera di malinconia, ma dovrebbe far sapere che comanda lui e stare più disinvolto, in realtà sembra una tigre in gabbia. Spero che il presidente lo aiuti ‘uscendo dalla classe’. Juventus? L’ha detto anche Allegri che il DNA della Juve è questo".