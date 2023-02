Corbo guarda già oltre: "Il Napoli ha aperto un ciclo, per 3-4 anni rimarrà a questi livelli"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'ambiente napoletano deve essere così sereno e imparziale da attribuire i meriti a tutti, al collettivo. Spalletti anzitutto, ma non devono dimenticare il preparatore atletico, il massaggiatore, Giuntoli che è andato a pescare in un altro lato del mondo lo sconosciuto Kvaratskhelia, costato tre lire. E che ha preso anche Kim, nonostante Spalletti volesse incatenarsi per Koulibaly. Il Napoli ha aperto un ciclo, per 3-4 anni sarà a questi livelli se saprà gestire le cose".