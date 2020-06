Corbo: "Koulibaly chiede ingaggio da 10mln, ma non ci sono offerte da 100 per l'acquisto..."

Nel suo Graffio per Repubblica, blog personale, il giornalista Antonio Corbo ha così parlato di mercato, tra rinnovi e possibili cessioni: "Callejon non avrà il rinnovo del contratto, ma gli si chiede una proroga per giocare dopo il 30 giugno. Dalla Spagna nessuna proposta chiara. Avviare il discorso non è facile. Per Koulibaly che chiede un ingaggio di 9-10 milioni manca l’offerta da 100 per l’acquisto. La Premier sussurra 80. Per Allan conta meno la cifra, andrà via comunque".