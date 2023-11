Corbo: "Mie parole male interpretate, ho mandato un messaggio di scuse a Rongoni"

"In ogni caso, è sotto gli occhi di tutti, che il Napoli nelle ultime partite sembrava imbalsamato: senza scatti, accelerazione, questa è la carenza da colmare".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica: "Ammiro molto le conquiste della scienza, ma ci sono sempre delle prove che debbano dimostrare la validità degli algoritmi. Questi oroscopi sono precoci, ma questo campionato è tutto da vedere perché il livello è molto basso, per me è ancora aperto, dipende molto se il Napoli riesce a mettersi nuovamente al passo. Bergamo crocevia? Per capire come sta il Napoli, ma non ci dirà tutto. I giocatori stanno arrivando dalle Nazionali adesso e non hanno avuto il tempo di stare al passo dei tempi dei nuovi allenamenti. Per me, per capire se il Napoli può stare al passo o no, servono tre settimane.

Tutte le schede via da Napoli? Voglio chiarire questo concetto. Ho semplicemente detto che nel passaggio da un preparatore all’altro, si è disperso un patrimonio di conoscenze. In ogni caso, è sotto gli occhi di tutti, che il Napoli nelle ultime partite sembrava imbalsamato: senza scatti, accelerazione, questa è la carenza da colmare. Il nuovo preparatore atletico ce la metterà tutta per capire di cos’hanno bisogno di questi giocatori e andare avanti al meglio. Non conosco Rongoni, non l’ho mai visto, ma ho sentito il bisogno di mandargli un messaggio per dirgli che è stato interpretato male una parte del mio pezzo e mi sono scusato.

Rigore all’Ucraina non dato? Non dimentico che tante cose possono risultare sospette e discutibili. Lì per lì, quella è stata una decisione dell’arbitro molto ferma, ma anche questo errore si presta ad un’interpretazione malevola. Se agli Euro2024 ci va l’Italia con tutti i suoi tifosi che fanno girare l’economia, se invece ci va l’Ucraina che sta vivendo quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, in un’organizzione calcistica che si occupa di business, il dubbio è fondato. Pensiamo a cos’hanno combinato quando lo scorso anno hanno interrotto i campionati per portare i Mondiali in Qatar: capiamo perfettamente che il denaro è al primo posto".