Corbo non pone limiti al Napoli: “Come si fa a non credere nella Champions?”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Corbo, editorialista ‘Repubblica’: “Bisogna cominciare a parlare del nuovo Spalletti. Lui è stato sempre un ottimo allenatore, ma non ha mai vinto uno scudetto. Magari in questi anni con dei contrattempi e delle situazioni non è riuscito ad emergere come a Napoli dove sta esprimendo tutto il proprio talento. De Laurentiis non è simpatico a tutti e ha scelte impopolari, ma nel governo della società imprime una linea univoca e questo ha consentito all’allenatore di correre su un solo binario. Spalletti ha avuto solo il presidente come interlocutore.

Ad un certo punto ha trovato la strada già segnata. C’era Giuntoli che prendeva giocatori che neanche conosceva che però erano quelli giusti ed è stato sgombrato il campo da giocatori che erano alla fine di un ciclo e quindi non motivati e motivabili. L’anno scorso a metà aprile le famose tre partite con un solo punto hanno compromesso tutto. Stavolta è partito da zero e complimenti a Spalletti che ha cambiato il proprio carattere. Prima sembrava il nipotino di Platone, negli ultimi tempi è cambiato perché dice in maniera spontanea quali sono le sue esigenze. Ha dimostrato di essere impeccabile. La Roma aveva deciso di scaricare Totti e con molta malizia si è servita di Spalletti per intestargli una specie di insofferenza su Totti che era strategico per la società. Lui si è preso delle responsabilità nel caso Totti ed è rimasto intrappolato nella sua lacuna del dire e non dire.