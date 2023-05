Corbo: “Perchè il Napoli cala ad aprile? C'è una coincidenza negativa che va studiata”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte

La premessa è doverosa: il campionato è straordinario, c'è ammirazione massima per Spalletti e per i suoi giocatori. Faccio i complimenti anche a De Laurentiis e a Giuntoli. Questa squadra ha vinto 4-0 contro il Torino il 17 marzo. Si parla di uno scudetto largamente anticipato, poi ad aprile si è bloccata. Ha perso 4-0 in casa con il Milan in campionato, viene eliminato dai rossoneri in Champions, poi vince a stento con il Lecce.



Pareggia in casa con il Verona e con la Salernitana. L'anno scorso, tra il 10 e il 24 aprile, il Napoli ha raccolto un solo punto perdendo consecutivamente contro Fiorentina ed Empoli. C'è una coincidenza negativa che va studiata. Se questa squadra ha aperto un grande ciclo, bisogna capire perché ad aprile accusi questo calo. Mi auguro che Spalletti e il suo staff si mettano a studiare per evitare questo problema".