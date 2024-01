Corbo perplesso sul mercato: “I nuovi acquisti sono scommesse, non danno certezze”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica: "Gigi Riva ed io siamo stati molto amici. Un uomo di coraggio, una persona seria, un grande calciatore. Parliamo di questo Napoli. Di solito assisto alle partite in maniera laica, stavolta mi sono dispiaciuto perché è stata un’ingiustizia. Credo che Rapuano si sia spaventato di non riuscire a tenere il timone: ha visto i falli inasprirsi e moltiplicarsi, ha pensato di placare questi attriti distribuendo cartellini gialli. C’è una verità di fondo: c’è una latente rivalità tra l’arbitro in campo e il VAR. Affinché si stabilisca un rapporto di solidarietà, occorre che le formazioni siano sempre le stesse, in modo da giudicare il quartetto nello stesso modo. Come si risolve questa vicenda? Il bello del calcio è che è imperfetto.

Napoli migliore dopo gennaio? Aspetto di vederli in campo. Mi sembrano scommesse, non acquisti che danno certezza. Non tutti giocano titolari. De Laurentiis ha saggezza, avarizia creativa, intelligenza creativa e sa cosa fa".