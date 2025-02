Corbo: “Sarà successo qualcosa tra Conte e ADL da agosto ad oggi...”

vedi letture

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista Repubblica, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il giudizio sul mercato del Napoli è negativo, ma vanno chiariti dei punti. Il Napoli è capolista e tutti devono avvertire la responsabilità di evitare polemiche. Il Napoli è in corsa per lo scudetto, ha la possibilità di vincerlo e la partita è diretta con l’Inter che ha una stagione più dura e una squadra più attrezzata. Se vogliamo capire cosa è successo dobbiamo ricordarci del primo mercato che ha visto Conte nella doppia veste allenatore-manager.

E’ lui che fa comprare i calciatori e De Laurentiis ha detto sempre sì, ma nel secondo mercato qualcosa è successo. Conte ha invocato acquisti, ha rivelato la sua amarezza per la sostituzione di Kvaratskhelia e non compare nelle trattative di mercato, anzi si è auto escluso. De Laurentiis tace, assente e non si sa se ha ancora voglia di dire sempre sì a Conte o ha voglia di non spendere più. Si è arrivato all’incrocio di due personalità diverse, Conte chiede acquisti sempre, De Laurentiis s’è svenato, ma ora si mette al riparo da grosse spese. Conte non ci ha ancora spiegato cos’è cambiato dal primo al secondo mercato, nel primo faceva da tramite, ma nel secondo no. Manna è stato sovraesposto a trattative che la società non ha voluto portare a termine”.