Corbo: “Se Garcia non arriva almeno quarto, il suo fallimento è totale!”

Antonio Corbo, editorialista de “La Repubblica”, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte

Antonio Corbo, editorialista de “La Repubblica”, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre in onda su Radio Marte: “Chi al posto di Osimhen a Verona? Secondo me stavolta c’è l’occasione di inserire Raspadori, che torna caricato dalla Nazionale. E' una punta centrale ed è stato utilizzato da tutte le parti; solo il portiere non ha ancora fatto. Una cosa vorrei dire ai tifosi: non è la partita di sabato a contare, perché bisogna capire veramente cosa valga questo Napoli, e secondo me vale meno della squadra dell'anno scorso. Soprattutto va capito cosa possa fare.

Serve che questo Napoli ritrovi la sua tenuta e centri almeno il quarto posto, perché bisogna assicurarsi la qualificazione in Champions League: se Garcia non arriva almeno quarto, il suo fallimento è totale. La forza di questa squadra, secondo me, per quanto non del tutto espressa, è superiore alla quantità degli errori commessi fin qui da Garcia”.