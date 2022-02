Corbo: "So che ADL è molto attento al tema infortuni, vuole capire cosa sta succedendo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica.

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica: "Infortuni Napoli? So che c'è una certa attenzione da parte del presidente De Laurentiis per capire cosa stia succedendo. La mia ipotesi è che il COVID-19 abbia lasciato delle tracce. Ovviamente se fai l'atleta e sei na macchina da lavoro nello sport ci sono dei risentimenti più severi. Bisognerebbe studiare il nesso di causalità tra il COVID-19 e gli effetti che poi si convertono in lesioni muscolari. Probabilmente chi ha avuto il COVID-19 è più a rischio. Lui ha chiesto a un professore del Gemelli di Roma di sovrintendere alla cura dei suoi atleti. Bisognerebbe anche capire questi calciatori quante volte si sono infortunati in carriera. C'è anche un metodo per capire anche se il metodo di allenamento ha prevenzione o meno.

Insigne darà una mano al Napoli nel finale di stagione? Mi auguro di sì. Penso che si sia creato una specie di falso contatto quando c'è Zielinski in campo".