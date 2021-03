Corbo su Osimhen: "Può essere un comprimario importante"

Nel corso di 'Marte Sport Live' su Radio Marte, è intervenuto il giornalista Antonio Corbo: "Gattuso potrebbe restare in caso di quarto posto? Decisione che spetta a lui e De Laurentiis, i contratti si firmano in due. C'è un'anomalia sul Napoli. Il presidente è spesso troppo spontaneo e nasconde male la sua rabbia. Sono cose che succedono e fanno parte anche della strategia dirigenziale. Gattuso, che ha lavorato abbastanza bene anche se sbagliando qualche partita, ha personalizzato la polemica confessando in diretta il suo disagio. Adesso bisogna trovare una via di uscita per una riappacificazione ma spetta solo a loro.

Osimhen? Ci sono dei difetti ma anche dei pregi, proprio per la sua anomalia rispetto alla figura del centravanti alla Mertens non può essere un uomo squadra ma un comprimario importante".