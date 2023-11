Corbo sulla preparazione: "Rongoni e Garcia con vecchi metodi, Pondrelli riprende Sinatti"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per il quotidiano si sofferma anche sulla preparazione atletica

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nel suo fondo per il quotidiano si sofferma anche sulla preparazione atletica: "La nuova preparazione è come un abito su misura di alta sartoria. Rongoni, come Garcia nella tattica, seguiva vecchi metodi. Un nano vale un colosso, potevano allenarsi insieme. Esercizi a secco, cioè senza palla. Pondrelli riprende i concetti moderni di Sinatti. Come ai tempi di Benitez, Ancelotti, Spalletti. Un patrimonio di conoscenze che è andato perso".