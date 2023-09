Corbo: "Trattative rinnovi vanno sospese, Osimhen e Kvara sembrano logorati!"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Corbo, editorialista ‘Repubblica’

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Corbo, editorialista ‘Repubblica’: “Si devono sospendere le trattative per i rinnovi dei contratti perché Osimhen e Kvaratskhelia sembrano logorati da queste trattative. Il manager di Osimhen che va 11 volte a Rivisondoli per discutere col presidente di offerte, etc, che ruolo ha avuto? L’agente deve orientare il proprio assistito. Io vedo vari problemi e in attesa di questi problemi direi di sospendere le trattative per i rinnovi dei contratti”.