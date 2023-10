Corona: "Giusto che la Rai mi paghi. Parte del cachet ad una società che si occupa di ludopatia"

Nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona, intervenuto a La Zanzara su Radio 24 alla vigilia del suo intervento in Rai.

Nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona, intervenuto a La Zanzara su Radio 24 alla vigilia del suo intervento in Rai. L'ex re dei paparazzi parla anche del cachet che gli sarà corrisposto per il suo intervento: "È giusto che mi paghino per fare informazione, farò un grandissimo risultato di share. Parte del cachet lo devolverò a una società che si occupa di ludopatia. 30 mila euro di cachet? Di più, 34 credo. Non faccio gossip, faccio questa inchiesta da tanto tempo è esattamente come era Tangentopoli, sono coinvolti tutti. Procuratori, società non potevano non sapere. Un 40% dei calciatori scommette. È come la cocaina, si è sparsa a macchia d’olio la ludopatia”.

Corona parla anche delle cifre scommesse dai calciatori: "Botte da 100mila, 150mila, 200mila, 300mila. Che fai di male? Violi una legge che prevede che tu non possa giocare sul calcio. Violi una legge perché giochi ai banchi e non alla Sisal. Giocavano sui siti illegali? Scommettevano con gli allibratori".

Al momento sono stati notificati gli avvisi di garanzia a Fagioli, Tonali e Zaniolo, ma secondo Corona ci sono altri calciatori coinvolti

"50 nomi? Credo che siano di più. Nelle carte hanno filone legato a Fagioli, prendendo il suo telefono entrano in contatto con gli altri, hanno chat comuni. Bonucci? Ha smentito la Juve, dimostrando che la Juventus sapeva".