Corona: "Marotta è il meno onesto della terra! Conte? Uomo che vale, merita di vincere lo scudetto"

Fabrizio Corona al 'Peppy Night' su Canale 21 ha parlato di Inter e Napoli: "Dell'Inter che ti posso dire, mi prendo le responsabilità della mia squadra qua a Napoli. lo dico che Marotta è la persona meno onesta che esiste sulla faccia della terra.

Rivolgendosi al pubblico del Palapartenope: Vi piace Conte? Grande Antonio Conte, è mio amico. Lo dico da interista sfegatato solo per Conte il Napoli merita di vincere lo scudetto, per quello che ha fatto con quella squadra e nella situazione che c'era. Come uomo è un uomo che vale, anche se lui se n'è andato dopo vinto lo scudetto da noi sbattendo la porta come ha fatto a voi Spalletti".