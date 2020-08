Coronavirus, Cellino: "Situazione peggiore di prima! Due balli in disco e tutti infetti"

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, al Corriere della Sera, ha parlato dei nuovi casi di Coronavirus emersi negli ultimi giorni tra i calciatori: "La situazione è peggiore di prima. Abbiamo visto nei mesi passati che con attenzione si possono limitare i danni, senza fare i cretini. Ora con due balli in discoteca i calciatori sono tutti infettati. Abbiamo un positivo anche noi, in vacanza si è sentito male e gli abbiamo fatto fare il tampone. Anche tonali è in isolamento: non è positivo, ma è stato a contato con giocatori positivi".