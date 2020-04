Coronavirus, il cuore grande di Tevez: "Noi possiamo stare un anno senza guadagnare"

L'emergenza coronavirus è arrivata anche in Argentina, dove tra le persone in quarantena c'è anche Carlos Tevez, attaccante ex Juve che ad inizio marzo festeggiava il titolo col Boca Juniors. Dalla gioia di quei giorni alla tristezza di questo periodo, L'Apache ne ha parlato ai microfoni di Olè: "Questo virus è una m****, temo più per loro che per i miei figli. Non si sa da dove venga, come ti possa colpire. Sappiamo solo che uccide e che, chi ne soffre, muore solo, senza poter essere confortato o abbracciato. Noi calciatori possiamo stare un anno senza guadagnare - riporta Sportmediaset - e non siamo fra quelli che lasciano casa alle sei del mattino e ci tornano alle sette di sera pur di mantenere la loro famiglia. Sarei felice di aiutare e di mettermi a disposizione".