Coronavirus, il governatore veneto Zaia: "La situazione è drammatica"

“Siamo in una situazione drammatica”. Lo afferma, in conferenza stampa, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Se però i veneti staranno in casa e seguiranno le regole - prosegue - tra 3-4 giorni potremo vedere una timida luce in fondo al tunnel. A oggi, ci sono 1.937 positivi, 366 ricoverati, 119 in terapia intensivi, 55 decessi”.