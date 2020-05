Coronavirus, il virologo Silvestri: "Del ritorno del Covid neanche l'ombra, non era presto per riaprire"

Guido Silvestri, virologo tricolore docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, afferma che il virus si sta lentamente ritirando: "Siamo al 49° giorno consecutivo in cui cala il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per Covid-19 in Italia - da 640 a 595, quindi di altre 45 unità - e siamo ormai al 14,6% del valore di picco. Ed è importante che scenda anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali. Siamo ormai al giorno 18 dalla riapertura del 4 maggio, e del tanto temuto ritorno del virus non se ne vede neanche l'ombra. A questo punto comincio ad essere curioso di sapere come spiegano questi dati quelli che il 4 maggio dicevano: “È presto per la riapertura”, “La stagionalità del virus è una fantasia”, “Il caldo non aiuterà”, eccetera. Ma sono persone molto intelligenti e preparate, quindi avranno sempre la risposta pronta" riporta Il Mattino.