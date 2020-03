Coronavirus, lo sfogo di Rooney: "Giocatori inglesi trattati come cavie"

L'ex attaccante del Manchester United Wayne Rooney è intervenuto ai microfoni del Times scagliandosi contro la Federcalcio inglese: "Dopo l'incontro di emergenza, finalmente è stata presa la decisione giusta. Fino ad allora sembrava quasi che i calciatori in Inghilterra fossero trattati come cavie. Il resto dello sport - tennis, Formula 1, rugby, golf, calcio in altri paesi - stava chiudendo e ci veniva detto di continuare. Al Derby County, giovedì ci siamo seduti ad allenarci aspettando che Boris Johnson parlasse. Le persone erano ansiose. Per fortuna il calcio ha fatto la scelta giusta alla fine. Alcune persone non saranno felici ma in questo caso, il calcio deve arrivare dopo. È uno sport, è solo uno sport. Se la vita delle persone è a rischio, deve venire prima di tutto, indipendentemente dal fatto che tu abbia vinto il titolo, che tu stia cercando di entrare in Europa o che tu sia retrocesso o promosso".