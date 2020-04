Coronavirus, pres. Consiglio superiore di sanità: "Che successo in Campania! Ma mancano dati..."

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità, ha rilasciato un'intervista al microfono de Il Mattino: "C’è l’esigenza di far ripartire il Paese, valutando a tutto tondo le diverse soluzioni ma qualunque strategia sarà adottata rispetterà l’obbligo imprescindibile della tutela della salute di tutti i residenti in Italia. E per costruire una strategia abbiamo bisogno di informazioni di dettaglio che oggi non abbiamo".

APPELLO AI CAMPANI - "Avere sempre e comunque comportamenti responsabili e, per Pasqua e Pasquetta, evitare – chiedo scusa per il termine – sbracamenti. Chiedo ai campani la conferma di quello che si è fatto finora. Voglio dirlo con chiarezza perché è una cosa che non è stata valorizzata a sufficienza. In Campania e nel Centrosud si è realizzato il successo nel contenimento della diffusione epidemica in Italia. Il numero dei decessi in Campania è 221. Cioè in un mese in Campania ci sono stati meno morti di un solo giorno della Lombardia. È un grande successo. Se tutto il Paese avesse dovuto reggere un’ondata come quella del Nord, il sistema sanitario non avrebbe retto".