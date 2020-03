Coronavirus, Sibilia sbotta: "Non si può accontentare tutti, bisogna smettere di ascoltare e decidere!"

Nel caos Coronavirus che ha stravolto il volto del calcio italiano nelle ultime settimane sono state le leghe minori a prendere le decisioni più nette. Fra queste la Lega Nazionale Dilettanti di Cosimo Sibilia, vicepresidente della FIGC, che ha scelto di rinviare le giornate di campionato dei quattro gironi settentrionali e che dalle colonne de Il Mattino ha commentato anche quanto accaduto in Serie A con il rinvio delle gare inizialmente programmate a porte chiuse: "Non è così facile trovare punti di intesa tra interessi differenti - ha detto -, da quelli delle tv a quelli dei singoli club e anche dei tifosi. Mi rendo conto che chi è al vertice dalla Lega Calcio può avere avuto delle difficoltà. A un certo punto bisogna smettere di ascoltare, tracciare una linea e decidere: anche nella LND ho avuto pressioni di ogni tipo ma ho deciso, da solo, tenendo conto dei pareri delle autorità sanitaria. È una situazione che non ha precedenti, eccezionale: qualunque cosa si fa, si rischia di sbagliare. Ma non prendere decisioni è l'errore più grave da fare per chi ha delle responsabilità".