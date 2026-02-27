Corsa Champions, Rambaudi: "Vi dico chi si giocherà il quarto posto e chi no"

L'ex calciatore ed allenatore Roberto Rambaudi ha parlato del Napoli nel corso di Giochiamo d'anticipo su Televomero: "VAR a chiamata? Sarebbe importante in Serie A, perché responsabilizza giocatori, allenatori e arbitro. La totalità della decisione deve averla l'arbitro, il supporto della tecnologia deve essere questo.

"Corsa Champions? Atalanta e Como potremmo lasciarle perdere. Il Como non farà 9 punti con Lecce, Cagliari e Pisa. Io credo che Juve e Roma si giocheranno la quarta posizione, penso che la Roma sia avvantaggiata. Milan e Napoli ce la fanno [a qualificarsi, ndr].

Il Napoli è sempre più una squadra di Conte: sembrano dei soldatini che lo seguono in tutto e per tutto, adattandosi anche nelle caratteristiche, come Hojlund. Rientro McTominay? Pensiamo anche che ci sono i Mondiali a fine stagione... Resta il miglior giocatore del nostro campionato, fa 3 ruoli in una partita. Gilmour titolare a Verona? Contro la Roma ha dato qualcosa in più, sarebbe interessante.

Il tridente Vergara-Alisson Santos-Hojlund è quello che può dare di più in questo momento. Vergara in Nazionale? Secondo me darebbe qualcosa di diverso rispetto a qualcun altro, io spero che venga convocato".