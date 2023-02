Cosa temere del Napoli? Zanetti: "Osimhen ha fatto quasi i nostri stessi numeri da solo..."

Chi teme di più del Napoli? E' una delle domande poste a Paolo Zanetti nella conferenza stampa di presentazione di Empoli-Napoli.

Questa la risposta del tecnico: "Il Napoli è una grande squadra, dire un giocatore solo sarebbe riduttivo. Anche se hanno un centravanti che ha fatto quasi i nostri stessi numeri da solo. Lui e Kvara farebbero paura a chiunque, ma la differenza la sta facendo il gioco del Napoli in tutte le fasi.

Hanno una mentalità incredibile, a volte anche Osimhen torna indietro a dare una mano. Nelle grandi questo è difficile da vedere, ma oggi loro sono forti in tutte le fasi con una ottima fase difensiva, oltre quella offensiva. Si merita di fare un gran cammino in Europa, oltre al campionato. Per noi è un onore e uno stimolo affrontarli".