Cosmi esalta Buongiorno: "Cresce a dismisura. Conte e Napoli sono perfetti per lui"

Serse Cosmi, ex allenatore di Lecce e Venezia tra le altre, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato del rendimento di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della nazionale italiana. Queste le sue parole: "Buongiorno sta crescendo a dismisura. Conte è l'allenatore giusto per migliorare certi concetti e Napoli può diventare qualcosa in più sotto l'aspetto psicologico per migliorarsi".