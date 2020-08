Costacurta avverte: "Al Camp Nou erba inzuppata e senza abitudine gli ospiti sbagliano tutti i passaggi"

Intervistato da Il Mattino, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato della sfida di questa sera ma anche di alcuni dettagli riguardanti il Camp Nou che lui conosce bene: "Giocare su quel campo senza tifosi è già un gran bel vantaggio. I tifosi catalani mettono molta pressione andando a creare un'atmosfera incandescente che aiuta molto i giocatori di casa. È una discriminante talmente unica che ritengo sia già una bella fortuna per il Napoli giocare in queste condizioni. Ma occhio, perché quello è un campo molto strano. È particolare in tutto, a partire dall'erba che è unica. Il campo è sempre inzuppato d'acqua artificiale e questo rende tutto più difficile per chi non è abituato. Soprattutto all'inizio è normale ci sia differenza tra squadra di casa e quella ospite. Conosco tanti giocatori che arrivano al Camp Nou e sbagliano molti passaggi semplici. È un campo diverso dagli tutti gli altri e ogni dettaglio può fare la differenza».