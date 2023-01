Costacurta critico: "Troppa imprecisione da parte degli uomini chiave del Napoli"

"Rigore? Davvero non ci arrivo, Murro sta controllando la palla dove va. Non so spiegarmelo, poi è il Var che chiama Abisso”.

TuttoNapoli.net Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta ha commentato la vittoria del Napoli contro la Sampdoria: “Ho visto troppa imprecisione da parte degli uomini chiave del Napoli, come Di Lorenzo. Fino a quando c’è stata la parità numerica non c’è stato questo dominio della squadra di Spalletti, poi è chiaro il Napoli fa sempre la partita". Rigore? Davvero non ci arrivo, Murro sta controllando la palla dove va. Non so spiegarmelo, poi è il Var che chiama Abisso”.