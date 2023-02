Costacurta: "In questo momento il Napoli ha un elemento che manca a tutte le altre"

Ospite delle colonne del Mattino, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta parla del Napoli e del grande lavoro di Luciano Spalletti nel guidarlo

Ospite delle colonne del Mattino, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta parla del Napoli e del grande lavoro di Luciano Spalletti nel guidarlo: "Ha un elemento che al momento manca a tutte le altre. La coralità in fase offensiva e in quella difensiva. Questo secondo me è stato il capolavoro vero che ha fatto Luciano Spalletti. Ha dato lezione a tutti, ha messo in riga gli allenatori d'Europa. Sono estasiano davanti a quello che ha fatto".