TuttoNapoli.net

L'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a Sky Sport verso Milan-Napoli: "Me la immagino come una partita che si giocherà sui 180 minuti: se la giocheranno per darsi il colpo di grazia a Napoli. Sicuramente lo 0-4 qualche residuo lo lascerà..."