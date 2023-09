Costacurta: "Napoli da scudetto anche senza Kim, ma occhio a una sorpresa"

Lunga intervista concessa a Tuttosport da parte di Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e Nazionale e oggi commentato televisivo

Lunga intervista concessa a Tuttosport da parte di Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e Nazionale e oggi commentato televisivo. “Il Napoli sicuramente lo metto fra Inter e Milan, anche se la perdita di Kim, il miglior difensore d'Europa nella scorsa annata, è molto importante", racconta Costacurta tracciando un bilancio sulla lotta scudetto. "E poi occhio alla Juventus. Non avrà le coppe e questo sarà un vantaggio. I bianconeri hanno una buona difesa, un centrocampo che potrebbe migliorare con Pogba se stesse finalmente bene.

E i due davanti, Chiesa e Vlahovic, che io chiamo i due cocciuti, sono molto forti. Ovvio che i conti vadano rispettati e la Juventus era giusto che valutasse offerte per loro, ma al tempo stesso sono convinto che Giuntoli non volesse cederli, perché sono bravi, giovani e possono avere tanti anni davanti. Devono togliersi dalla testa alcuni pensieri che non li fanno rendere al meglio perché insieme possono essere devastanti. E con loro la Juventus può lottare per lo scudetto”.