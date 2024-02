Costacurta: "Scudetto andrà all'Inter. Juve? Non mi diverte guardarla"

Parla così Alessandro Costacurta, grande ex difensore del Milan, al Corriere della Sera

"Campionato finito? Direi di no, intanto c’è la corsa al quarto posto che è bellissima, aperta e con tante squadre coinvolte e in corsa fino alla fine, dall’Atalanta alla Lazio". Parla così Alessandro Costacurta, grande ex difensore del Milan, al Corriere della Sera: "Per il titolo, invece, da tempo sostengo che anche qualora si accorciassero le distanze fra i nerazzurri e chi insegue, alla fine se lo aggiudicherebbe comunque la squadra di Inzaghi".

Allegri sta facendo miracoli con il materiale umano a disposizione?

"Ammetto che non amo guardare le partite della Juve né quelle della Roma per il gioco che propongono. Ma ad Allegri va riconosciuta la capacità che ha avuto lo scorso anno di compattare il gruppo in mezzo alle tempeste processuali. Quest’anno con i giovani Max sta facendo un lavoro sensazionale".